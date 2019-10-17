Югорчанку задержали с 4 граммами наркотика

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-17T11:04:29+03:00

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В Югре ежедневно задерживают наркосбытчиков. Среди них есть и женщины, и подростки.

Так, в Ханты-Мансийске у 35-летней женщины полицейские во время досмотра обнаружили и изъяли один полимерный пакет с порошкообразным веществом серого цвета. Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством общей массой 4,641 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В УМВД по ХМАО-Югре добавили, что в округе за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, в том числе: кража и 2 мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU