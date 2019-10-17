Туристам предлагают прогулки по набережной Ханты-Мансийска с аудиогидом

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-17T10:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В окружной столице появился еще один туристический маршрут в онлайн форме, который доступен для всех жителей и гостей Ханты-Мансийска.

По словам директора управления по развитию туризма и внешних связей Анны Линкер, новый маршрут под названием «Прогулка до набережной», начинается от главного спортивного объекта города, Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко и включает рассказ о 13-ти достопримечательностях окружного центра. Скачав и установив на свой смартфон приложение izi.TRAVEL можно услышать информацию о нескольких спортивных объектах, узнать историю строительства Храма Пресвятой Богородицы на площади Свободы.

Кроме того, следуя по маршруту «Прогулка до Набережной», можно дойти до канатной дороги, прокатится на ней и насладиться видами города с высоты птичьего полета. Далее путь приведет путешественника на городскую набережную к великой сибирской реке Иртыш.

Добавим, что это уже третий маршрут, который разработан Управлением по туризму города Ханты-Мансийска на платформе izi.TRAVEL. Первые два, позволяют гостям окружного центра познакомиться с достопримечательностями центра города, а новый – демонстрирует красоту значимых мест в Самарово.

Информация в аудиогиде есть на двух языках, русском и английском. В следующем году мы планируем сделать ее еще и на французском, и на китайском».

Отметим, что с приложением izi.TRAVEL не обязательно следовать заданному маршруту, достаточно просто включить нужную экскурсию и гулять по городу, возле объектов, которые внесены в аудиогид, рассказ о нем включается автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU