2019-10-17T10:46:38+03:00
Общество

Туристам предлагают прогулки по набережной Ханты-Мансийска с аудиогидом

С приложением izi.TRAVEL не обязательно следовать заданному маршруту
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Туристам предлагают прогулки по набережной Ханты-Мансийска с аудиогидомТуристам предлагают прогулки по набережной Ханты-Мансийска с аудиогидом
Изменить размер текста:

В окружной столице появился еще один туристический маршрут в онлайн форме, который доступен для всех жителей и гостей Ханты-Мансийска.

По словам директора управления по развитию туризма и внешних связей Анны Линкер, новый маршрут под названием «Прогулка до набережной», начинается от главного спортивного объекта города, Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко и включает рассказ о 13-ти достопримечательностях окружного центра. Скачав и установив на свой смартфон приложение izi.TRAVEL можно услышать информацию о нескольких спортивных объектах, узнать историю строительства Храма Пресвятой Богородицы на площади Свободы.

Кроме того, следуя по маршруту «Прогулка до Набережной», можно дойти до канатной дороги, прокатится на ней и насладиться видами города с высоты птичьего полета. Далее путь приведет путешественника на городскую набережную к великой сибирской реке Иртыш.

Добавим, что это уже третий маршрут, который разработан Управлением по туризму города Ханты-Мансийска на платформе izi.TRAVEL. Первые два, позволяют гостям окружного центра познакомиться с достопримечательностями центра города, а новый – демонстрирует красоту значимых мест в Самарово.

Информация в аудиогиде есть на двух языках, русском и английском. В следующем году мы планируем сделать ее еще и на французском, и на китайском».

Отметим, что с приложением izi.TRAVEL не обязательно следовать заданному маршруту, достаточно просто включить нужную экскурсию и гулять по городу, возле объектов, которые внесены в аудиогид, рассказ о нем включается автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске будут судить агрессивного водителя, который напал на съемочную группу
Югорчанку задержали с 4 граммами наркотика
Вартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей
В Югре началась подготовка к Хантатону
Сургутянин отправится на полтора года в колонию за осквернение памятника
У гостиницы «Олимпийская» в Ханты-Мансийске появилась хвойная аллея
В Сургуте грабитель отнял у мужчины деньги, часы и телефон
В Югру пришла зима
Предупреждающую о мошенниках сургутянку обманули аферисты
За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали четыре человека
Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах
Сургутянам расскажут из чего складывается тариф на мусор
Погода в Югре 17 октября: стойкий минус и снегопад
В Сургуте установили последний в этом году остановочный павильон
В Излучинске спасатели обнаружили в квартире тело 17-летней югорчанки
Сургутские полицейские нашли воров по отпечаткам пальцев
Вартовчан предупреждают о грязной воде из под кранов