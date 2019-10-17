В Югре началась подготовка к Хантатону

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-17T10:18:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению четвертого окружного конкурса для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2019».

Мероприятие пройдёт в Ханты-Мансийске 23-24 ноября на площадке КВЦ «Югра-Экспо».

Как и в прошлом году будут награждены 3 команды с наибольшим количеством баллов и проект, отмеченный менторами. Кроме этого, впервые на «Хантатоне» денежные призы получат авторы лучшего социального проекта, лучшего проекта для госуправления и лучшего проекта, разработанного начинающими программистами (студенческими командами).

Участникам предстоит разрабатывать мобильные приложения и веб-сервисы в соответствии с ключевой темой мероприятия – «Решения для реализации национальных проектов». Для этого можно использовать как свои идеи, так и соревновательные задания, которые будут размещены на сайте «Хантатона».

В настоящее время на сайте «Хантатона» продолжается регистрация. О своём участии уже заявили конкурсанты прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU