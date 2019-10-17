СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-17T09:04:16+03:00

Сургутянин отправится на полтора года в колонию за осквернение памятника. Фото с сайта pixabay.com

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в осквернении памятника павшим воинам, а также в незаконной рубке лесных насаждений.

По информации прокуратуры ХМАО, обвиняемый вырубил 10 елей. В результате противоправных действий администрации города причинен материальный ущерб на сумму 55 тыс. рублей, что является крупным размером.

В дальнейшем, нетрезвый подсудимый, находясь возле памятника – захоронения «Мемориал Славы» в Сургуте, взял ритуальный венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и вместе с поврежденными деревьями сжёг в газовой горелке мемориала «Вечного огня».

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся и возместил причиненный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии - поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU