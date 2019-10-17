СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-17T08:55:57+03:00

У гостиницы «Олимпийская» в Ханты-Мансийске появилась хвойная аллея. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В Ханты-Мансийске на территории гостиницы «Олимпийская» росгвардейцы совместно с представителями экологического движения «Зеленая Россия», волонтерами Победы и кадетами посадили более 150 саженцев хвойных пород в память о подвиге воинов Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

- Мой дед, капитан НКВД Федориненко Игнат Терентьевич, прошел всю войну. Воевал в составе Южного, Северо-Кавказского, Закавказского фронтов. Встретил победу во Львове, борясь с бандформированиями. Награжден двумя орденами Красной звезды, медалью «За отвагу». Для меня большая честь посадить «Лес Победы» в память о деде, – поделился прапорщик Евгений Федориненко.

В столице Югры экологическая акция «Лес Победы» проходит четвертый год, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по автономному округу. За период ее существования было высажено более 500 молодых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU