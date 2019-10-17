СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-17T08:50:35+03:00

В Сургуте грабитель отнял у мужчины деньги, часы и телефон. Фото с сайта pixabay.com

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Похищенное имущество 34-летнему сургутянину удалось после обращения в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 36-летний подозреваемый с угрозами похитил у местного жителя сотовый телефон, деньги и часы. Общая сумма ущерба составила порядка 20 000 рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 37 преступлений, раскрыто 25, из них: причинение тяжких телесных повреждений, грабеж, угон, факт незаконного оборота оружия, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU