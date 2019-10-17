2019-10-17T08:39:52+03:00
Общество

В Югру пришла зима

Столбики термометров днем опустятся ниже ноля градусов
Алена Кульмухаметова
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В Югру пришла зимаю Фото из соцсети ВКонтактеВ Югру пришла зимаю Фото из соцсети ВКонтакте
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Жители Нижневартовска, Сургута, Губкинского и других городов Югры делятся в соцсетях видео и фото заснеженных улиц и дорог.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Синоптики прогнозируют, что выпавший сегодня снег уже не растает. Столбики термометров уже сегодня опустятся ниже ноля градусов, по северу ночью зафиксирована температура -7 градусов. Через пару дней морозы будут только крепчать.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО-Югры напоминают о соблюдении скоростного режима и необходимости поменять летнюю резину на зимние шины.

Также необходимо быть внимательнее на дорогах. Только за минувшие сутки в Югре были сбиты на «зебрах» три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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