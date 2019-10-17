В Югру пришла зима
Жители Нижневартовска, Сургута, Губкинского и других городов Югры делятся в соцсетях видео и фото заснеженных улиц и дорог.
Фото из соцсети ВКонтакте
Синоптики прогнозируют, что выпавший сегодня снег уже не растает. Столбики термометров уже сегодня опустятся ниже ноля градусов, по северу ночью зафиксирована температура -7 градусов. Через пару дней морозы будут только крепчать.
Фото из соцсети ВКонтакте
Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО-Югры напоминают о соблюдении скоростного режима и необходимости поменять летнюю резину на зимние шины.
Также необходимо быть внимательнее на дорогах. Только за минувшие сутки в Югре были сбиты на «зебрах» три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU