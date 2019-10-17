Предупреждающую о мошенниках сургутянку обманули аферисты
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района обратилась 37-летняя женщина по факту совершения в отношении нее мошенничества.
Полицейским женщина рассказала, что ей на служебный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, он сообщил, что с ее карты происходят списания и попросил продиктовать данные ее банковской карты для пресечения кражи и перевода на резервный банковский счет ее денежных средств. Заполучив все данные банковской карты, с ее счета мошенники похитили более 60 тысяч рублей.
В УМВД по ХМАО-Югре пояснили, что сургутянка знала о способах мошенничества и мерах предотвращения, кроме того, она сама занимается размещением информации по профилактике мошенничеств в организации, но при разговоре с преступником, не могла подумать, что ее могут обмануть.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU