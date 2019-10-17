2019-10-17T08:04:15+03:00
Происшествия

Предупреждающую о мошенниках сургутянку обманули аферисты

Женщина «подарила» неизвестным более 60 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Предупреждающую о мошенниках сургутянку обманули аферисты. Фото с сайта pixabay.comПредупреждающую о мошенниках сургутянку обманули аферисты. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района обратилась 37-летняя женщина по факту совершения в отношении нее мошенничества.

Полицейским женщина рассказала, что ей на служебный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, он сообщил, что с ее карты происходят списания и попросил продиктовать данные ее банковской карты для пресечения кражи и перевода на резервный банковский счет ее денежных средств. Заполучив все данные банковской карты, с ее счета мошенники похитили более 60 тысяч рублей.

В УМВД по ХМАО-Югре пояснили, что сургутянка знала о способах мошенничества и мерах предотвращения, кроме того, она сама занимается размещением информации по профилактике мошенничеств в организации, но при разговоре с преступником, не могла подумать, что ее могут обмануть.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске будут судить агрессивного водителя, который напал на съемочную группу
Югорчанку задержали с 4 граммами наркотика
Туристам предлагают прогулки по набережной Ханты-Мансийска с аудиогидом
Вартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей
В Югре началась подготовка к Хантатону
Сургутянин отправится на полтора года в колонию за осквернение памятника
У гостиницы «Олимпийская» в Ханты-Мансийске появилась хвойная аллея
В Сургуте грабитель отнял у мужчины деньги, часы и телефон
В Югру пришла зима
За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали четыре человека
Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах
Сургутянам расскажут из чего складывается тариф на мусор
Погода в Югре 17 октября: стойкий минус и снегопад
В Сургуте установили последний в этом году остановочный павильон
В Излучинске спасатели обнаружили в квартире тело 17-летней югорчанки
Сургутские полицейские нашли воров по отпечаткам пальцев
Вартовчан предупреждают о грязной воде из под кранов