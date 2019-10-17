2019-10-17T07:55:46+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали четыре человека

Задержано десять нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали четыре человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали четыре человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пешеход, случилось накануне вечером в Нижневартовске.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 16 октября около 18 часов 18 минут на улице 60 лет Октября в городе Нижневартовск 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21703», сбил 34-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы. В городе Сургут накануне произошло два наезда на пешеходов. Следует отметить, что все ДТП с участием пешеходов произошли в темное время суток и в момент происшествия на верхней одежде пострадавших отсутствовали световозвращающие элементы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. Задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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