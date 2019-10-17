Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах
Урайский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города Урая о взыскании компенсации морального вреда в пользу юной пациентки.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2019 года девочка, находясь в больнице, при занятии на уличных тренажерах получила травмы.
Причиной происшествия послужили недостатки в организации контрольной деятельности медперсонала и администрации больницы, выразившиеся в отсутствии надлежащего присмотра за несовершеннолетней.
Суд, с учетом тяжести перенесенных девочкой вследствие причиненной травмы, взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU