2019-10-17T07:46:43+03:00
Происшествия

Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах

За ней никто не присматривал
Алена Кульмухаметова
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Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыБольница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Урайский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города Урая о взыскании компенсации морального вреда в пользу юной пациентки.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2019 года девочка, находясь в больнице, при занятии на уличных тренажерах получила травмы.

Причиной происшествия послужили недостатки в организации контрольной деятельности медперсонала и администрации больницы, выразившиеся в отсутствии надлежащего присмотра за несовершеннолетней.

Суд, с учетом тяжести перенесенных девочкой вследствие причиненной травмы, взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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