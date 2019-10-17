2019-10-17T06:58:09+03:00
Общество

Сургутянам расскажут из чего складывается тариф на мусор

За вывозом ТБО будут следить общественники
Алена Кульмухаметова
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Сургутянам расскажут из чего складывается тариф на мусор. Фото Рамиля НуриеваСургутянам расскажут из чего складывается тариф на мусор. Фото Рамиля Нуриева
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Региональный оператор АО «Югра-Экология» проводит курсы по повышению грамотности населения по вопросам, связанным с ТКО. На первой встрече в Сургуте вопросы по внедрению новой системы обращения с отходами обсудили представители ТОСов и общественности.

Специалисты регоператора рассказали активистам ТОС всю цепочку движения ТКО от дворового контейнера до момента размещения отходов на полигоне. Курсы по повышению грамотности населения должны помочь сургутянам разобраться в реформе.

- Прошло уже три месяца, как введена новая система обращений с ТКО, но многие сургутяне до сих пор не поймут, для чего это сделано и как это работает. А также из чего складывается тариф. Мне как председателю необходимо все это объяснить людям, — поделилась председатель ТОСа № 29 Ольга Тищенко.

Вместе с представителем регоператора председатели ТОСов в течение нескольких часов разбирались, как реформа будет внедряться в Югре, обсудили все частные случаи, которые им озвучили жители перед встречей.

В конце встречи председателям ТОСов и представителям общественности были вручены значки и удостоверения «Контролер ТКО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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