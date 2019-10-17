2019-10-17T06:48:44+03:00
Общество

Погода в Югре 17 октября: стойкий минус и снегопад

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 17 октября: стойкий минус и снегопад. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 17 октября: стойкий минус и снегопад. Фото с сайта pixabay.com
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В четверг 17 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшие, по восточным районам умеренные осадки, мокрый снег. Ветер северо- западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,-2 градусов, по северу до -7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит около 0 градусов.

В Сургуте пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер северный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -2 градуса.

В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер северный, северо-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, - 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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