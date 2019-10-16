2019-10-16T16:19:45+03:00
Общество

В Сургуте установили последний в этом году остановочный павильон

За чистотой на остановочных комплексах следит подрядчик
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте установили последний в этом году остановочный павильон. Фото из архиваВ Сургуте установили последний в этом году остановочный павильон. Фото из архива
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Сегодня в Сургуте состоялась приёмка последнего остановочного комплекса, смонтированного в этом году. 31-й по счету павильон установили на остановке «ДИ «Нефтяник».

Как сообщили в администрации Сургуте, новые остановочные комплексы изготовлены в соответствии с современными стандартами. Конструкция павильонов исключает попадание внутрь снега, ветра или дождя, что актуально для северного климата. Остановки уже смонтированы на ул. Захарова, Саянской, Гагарина и других. Работы выполняет тюменская компания «ТМ-Ресурс».

Установка всех павильонов обошлась бюджету города в сумму более шести миллионов рублей. Всего в этом году в Сургуте установили 31 конструкцию. За чистотой на остановочных комплексах следит подрядчик, закрепленный за содержанием дороги. В планах на будущий год установка еще 22 павильонов, в том числе семи с торговой площадью. Таким образом администрация города полностью закроет потребность в остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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