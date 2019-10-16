2019-10-16T16:12:36+03:00
Происшествия

В Излучинске спасатели обнаружили в квартире тело 17-летней югорчанки

Причины ее смерти выясняются
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовском районе в поселке Излучинск сотрудники «Центроспас-Югории» обнаружили тело 17-летней девушки.

По информации ведомства, 14 октября спасателям поступило сообщение о том, что требуется открыть дверь в квартиру, где находится 17-летняя девушка, которая на звонки и стук в дверь не реагирует. Прибыв к месту вызова, в присутствии сотрудника полиции, спасатели с помощью спецоборудования открыли дверь снаружи. В квартире они обнаружили тело девушки.

Полиция и медики выясняют причину ее гибели.Подробности случившегося не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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