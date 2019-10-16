Сургутские полицейские нашли воров по отпечаткам пальцев

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-16T15:05:18+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от жителя поселка Белый Яр по факту кражи имущества на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Полицейскими на месте было установлено, что неизвестные через окно проникли в дом и похитили ноутбук, наушники, золотой браслет, телевизор. Экспертами были изъяты следы рук на оконной раме. Дальнейшая проверка отпечатков по базе данных показала совпадение с 20-летним мужчиной, который оказался причастным к совершению преступления.

Он пояснил, что, гуляя со своим 25-летним другом, увидели дом с выключенным светом и явными признаками отсутствия хозяев, и решили совершить кражу, похищенное планировали сбыть, а деньги потратить на личные нужды.

Стоит отметить, что один из мужчин ранее был судим за совершение разбоя. Похищенное имущество изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU