Вартовчан предупреждают о грязной воде из под кранов
В ближайшие дни из кранов жителей Нижневартовска может идти ржавая и грязная вода. Все эти неудобства временные.
По данным администрации Нижневартовска, в старой части города в данный момент продолжаются мероприятия по подготовке жилого фонда к зиме.
МУП Нижневартовска «Горводоканал» информирует о том, что в связи с заменой труб на новые(полиэтиленовые), с 17 по 30 октября возможно временное ухудшение качества подаваемой воды.
Специалисты обращаются к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
Отметим, что мероприятия по замене труб могут идти до сильных холодов. Вартовчане вправе потребовать перерасчет за некачественно оказанную услугу.
ИСТОЧНИК KP.RU