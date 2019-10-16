СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-16T14:56:50+03:00

Вартовчан предупреждают о грязной воде из под кранов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В ближайшие дни из кранов жителей Нижневартовска может идти ржавая и грязная вода. Все эти неудобства временные.

По данным администрации Нижневартовска, в старой части города в данный момент продолжаются мероприятия по подготовке жилого фонда к зиме.

МУП Нижневартовска «Горводоканал» информирует о том, что в связи с заменой труб на новые(полиэтиленовые), с 17 по 30 октября возможно временное ухудшение качества подаваемой воды.

Специалисты обращаются к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Отметим, что мероприятия по замене труб могут идти до сильных холодов. Вартовчане вправе потребовать перерасчет за некачественно оказанную услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU