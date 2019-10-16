В Сургуте скончался ветеран Великой Отечественной войны Проводников Борис Андреевич

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-16T12:29:56+03:00

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На 96-ом году жизни 15 октября скончался житель Сургута - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, Проводников Борис Андреевич. Он был последним из оставшихся в живых участников войны, которые ушли на фронт из Сургута и вернулись обратно.

В администрации города рассказали, что Борис Андреевич – коренной сургутянин, глава старинного казачьего рода, фондообразователь Сургутского городского архива. Сургут – его Родина.

Он родился в 1924 году. В августе 1942 года был призван в армию, плыл до Омска на колесном речном пароходе «Жерез» через Ханты-Мансийск и Тобольск, после обучался в Белоцерковском пехотном училище Томска. 10 марта 1943 года был направлен на Западный фронт в 426-й стрелковый полк, 88-й стрелковой дивизии, входившей в состав 33-й армии. На войне был разведчиком. В составе разведывательной группы захватил в плен немецкого офицера, выполняя прикрытие, в ходе обстрела был тяжело ранен в правую руку разрывной пулей. После ранения долго лечился в госпиталях.

За проявленные мужество и героизм при выполнении особого задания Проводников Борис Андреевич награждён медалью «За отвагу», а также орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть».

Летом 1944 года Борис Андреевич вернулся в родной Сургут. Последние дни Борис Андреевич провел в больнице. Прощание с легендарной личностью Сургута пройдёт в четверг, 17 октября в 11.30 в Храме Георгия Победоносца.

ИСТОЧНИК KP.RU