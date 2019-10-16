Директор предприятия из Пыть-Яха расплатился с работником после вмешательства следователей

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-16T08:52:14+03:00

Директор предприятия из Пыть-Ях расплатился с работником после вмешательства следователей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Деньги в фирме имелись, но шли на другие нужды

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Следственным отделом города Пыть-Ях завершено расследование уголовного дела по статье «Невыплата заработной платы».

По данным следственного комитета Югры, генеральный директор строительной организации более двух месяцев не выплачивал заработную плату и другие выплаты работнику предприятия, перед которым образовалась задолженность в сумме свыше 170 тысяч рублей. Отмечается, что возможность для осуществления выплат у обвиняемого имелась, однако деньги направлялись на другие нужды, не являющиеся неотложными.

Долг по заработной плате был погашен только после обращения потерпевшего в правоохранительные органы.

По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU