СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-16T06:47:30+03:00

Погода в Югре 16 октября: похолодало и дожди с мокрым снегом. Фото с сайта pixabay.com

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В среду 16 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 0,+5 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ветер северных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+5 градусов.

В Сургуте пасмурно, дожди, вечером ожидается мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, к вечеру северный с усилением от 4 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +1 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и дожди. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU