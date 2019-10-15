СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-15T09:59:03+03:00

Молодую пару из Югры оштрафовали за курение травки в своей квартире. Фото с сайта pixabay.com

Экспертиза подтвердила, что они были опьянены наркотиком

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Белоярскими полицейскими была установлена молодая пара, которая находилась в состоянии наркотического опьянения.

Со слов 30-летнего белоярца, находясь со своей 24-летней девушкой у себя в квартире, они курили марихуану. Проведенное медицинское освидетельствования нашло свое подтверждение. Пара была под воздействием психотпропных веществ.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в отношении жителей района полицейскими составлены два административных протокола за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU