2019-10-15T09:34:15+03:00
Общество

Департамент соцразвития Югры принимает заявки на пост директора

Кандидатуру можно выдвинуть в течение двух недель
Алена Кульмухаметова
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Департамент соцразвития Югры принимает заявки на пост директора. Фото с сайта pixabay.comДепартамент соцразвития Югры принимает заявки на пост директора. Фото с сайта pixabay.com
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Объявлен приём документов от кандидатов на должность директора департамента социального развития Югры.

По данным правительства Югры, приём заявок будет осуществляться в рабочие дни с 15 по 28 октября 2019 года включительно.

Напомним, основой процедуры отбора кандидатов на руководящую должность органа исполнительной власти является оценка их профессиональных качеств и квалификации.

Кандидатам предстоит пройти несколько ступеней отбора: проверку соответствия формальным квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы); оценку личностного и профессионального потенциала; общественную оценку с участием профессиональных сообществ и общественности; экспертную оценку.

Информация о порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, а также место и время приема документов размещены на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа.

Заявки кандидатов с приложением необходимого перечня документов можно направлять следующими способами:

- по электронной почте в адрес сотрудников, осуществляющих прием документов (Петрова Оксана Ивановна (PetrovaOI@admhmao.ru), Слинкина Ирина Александровна (SlinkinaIA@admhmao.ru);

- по почте или лично в департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Югры (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, каб.104).

В рамках следующего этапа кандидатам предстоит пройти общественную и экспертную оценки в рамках конференции с участием представителей профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они примут участие в теледебатах, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту.

В заключительный этап пройдут кандидаты, набравшие наивысшие рейтинги по итогам проведения общественной и профессиональной оценки. Они будут приглашены на собеседование к губернатору автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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