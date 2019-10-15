Школа Лянтора на неделю превратиться в международный лагерь

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-15T08:36:55+03:00

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Лянторская школа № 7 с 3 по 9 ноября превратится в международный лагерь. В течение недели в ней будут организованы мероприятия для 70 местных и 14 иностранных школьников из Италии, Германии, Тайланда, Венгрии, Аргентины, Парагвая, Бельгии и Австралии. П

По данным департамента образования Сургутского района, подростки из заграницы смогут прикоснуться к быту и культуре России благодаря образовательной AFS программе «Академический год за рубежом». Основные направления деятельности лагеря: образование, спорт, художественное творчество, знакомство с национальным колоритом народов ханты.

- Обмен среди школьников практикуют в регионе лишь у нас. Сургутский район уже знают и, попадая в Россию, иностранные школьники охотно выбирают именно наш муниципалитет. За 8 лет работы с международным фондом в школах Сургутского района побывали 150 подростков. О нас знают дети в 27 странах мира, – рассказала Ольга Кочурова, директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района.

В муниципалитете реализуют 4 программы: «Академический год», «Международные лагеря, «Школьные обмены «класс на класс», «Международный обмен волонтеров». Сейчас, с сентября по декабрь, пятеро детей из Италии, Чехии и Бельгии живут в принимающих семьях и учатся в школах поселков Белый Яр, Барсово, Солнечный. Осваивать образовательную программу им помогают учителя английского языка и разнообразная внеклассная жизнь.

В Сургутском районе развенчивают мифы, которые складываются у иностранцев о жизни в России.

– Так, например, все убеждаются, что у нас не ходят по улицам медведи, школьница из Франции узнала о том, что России тоже есть медицина, юноша из Германии назвал нас оптимистичными фаталистами: многого у нас нет, но рады тому, что могло быть и хуже, а подросток из Италии был очень доволен тем, что школа в Белом Яре находится рядом с домом, совсем не так, как в Риме, – рассказала Виктория Автаева ведущий специалист отдела развития и оценки качества образования департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района.

Юные иностранцы, помимо изучения быта коренных жителей Югры, подтягивают лингвистические навыки.

ИСТОЧНИК KP.RU