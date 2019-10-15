2019-10-15T08:04:41+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек

Задержаны семь пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Сургуте. На перекрестке столкнулись две легковушки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 14 октября в 12:50 на улице Бульвар Свободы в городе Сургут 40-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 211240» при развороте вне перекрестка, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лексус RX350». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 11-месячный ребенок-пассажир автомобиля «Лада» получили травмы.

Следует отметить, что в момент ДТП младенец перевозился без использования детского удерживающего устройства на руках у матери на переднем пассажирском сидении.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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