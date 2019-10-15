2019-10-15T06:38:55+03:00
Общество

Погода в Югре 15 октября: дожди и прохладно

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 15 октября: дожди и прохладно. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" из соцсети ВКонтактеПогода в Югре 15 октября: дожди и прохладно. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Во вторник 15 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6,+11 градусов, по северо-западу -1,+4 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7,+9 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек
Дачники из «Иртыша» желают войти в состав земель города Ханты-Мансийск
Сургутянка обчистила украденную банковскую карту мужчины
В Сургуте от рекламы очистят улицу Профсоюзов
В Нефтеюганске две пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников
Любители бездорожья покорили непролазную грязь и болота в лесах Югры
Сын соседки ограбил квартиру сургутянки
Конкурс «Лидеры России» научит югорчан ставить и решать задачи
Югорчанина задержали за лосятину в багажнике
В Сургуте за взятки осуждена сотрудница Росреестра
В Нижневартовске власти оперативно работают по обращениям горожан
Эксперты Альфа-банка предрекли исчезновение понятия «место работы»
В Ханты-Мансийске полицейские изъяли 200 литров алкоголя
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты