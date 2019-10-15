СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-15T06:38:55+03:00

Погода в Югре 15 октября: дожди и прохладно. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" из соцсети ВКонтакте

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Во вторник 15 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6,+11 градусов, по северо-западу -1,+4 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7,+9 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU