2019-10-14T17:54:08+03:00
Общество

Конкурс «Лидеры России» научит югорчан ставить и решать задачи

Такое мнение высказала глава региона Наталья Комарова
Лидия Шумкова
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Губернатор Югры Наталья Комарова призвала жителей округа участвовать во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Она уверена, что это мероприятие – прекрасная возможность раскрыть свой управленческий потенциал.

- Дорогие югорчане, начался прием заявок третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». В этом году участники смогут проявить себя в новых профессиональных специализациях – здравоохранение, наука, финансы и технологии. Это возможность раскрыть потенциал, найти наставников федерального уровня, научиться ставить и решать задачи. Быть участником конкурса «Лидеры России» - большая ответственность. За Вами – будущее Югры, - обратилась Наталья Комарова к жителям в своем инстаграм-аккаунте.

Зарегистрироваться в качестве участника конкурса можно до 27 октября. Для этого необходимо зайти на сайте лидерыроссии.рф, описать свой лидерский опыт и загрузить видеоинтервью. Следующим этапом станет дистанционный отбор. Полуфиналы конкурса пройдут с января по март во всех федеральных округах, суперфинал назначен на март – апрель 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное. Все полуфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей, наставников в лице лидеров бизнеса и госуправления. Кроме того, они смогут стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны.

Напомним, старт заявочной кампании третьего сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» дал 4 октября президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. Только за первые трое суток на конкурс заявилось более 46 тысяч человек со всех уголков страны, в том числе и югорчане.

СПРАВКА «КП»

Во втором сезоне конкурса было зарегистрировано 227193 заявки, в том числе от Югры – 3053 заявки. К участию в очном полуфинале в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан. По итогам ретеста в полуфинале оказались 43 участника. В финал вышли четыре представителя автономного округа.

В течение 2018 года с финалистами и полуфиналистами конкурса в Югре велась активная работа. Они были включены в состав совета главных конструкторов по бережливым технологиям автономного округа, общественного совета при департаменте информтехнологий и цифрового развития Югры, в региональный резерв управленческих кадров для замещения руководящих должностей в органах государственной власти автономного округа. Финалисты и полуфиналисты привлекались в качестве экспертов к работе стратегической сессии, которая прошла в рамках программы обучения «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» на базе Уральского института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Они приняли участие в разработке стратегии модернизации лабораторной службы Ханты-Мансийского автономного округа и других мероприятиях.

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