СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-14T16:19:22+03:00

Югорчанина задержали за лосятину в багажнике. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Особо крупный ущерб нанес житель Советского государству, когда убил лося.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге Советский – Агириш был остановлен автомобиль под управлением 54-летнего местного жителя. В багажнике его автомобиля полицейские обнаружили мясо лося без документов.

Выяснилось, что, не имея лицензии на отстрел лося, мужчина добыл животное, тем самым причинил Департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры ущерб в особо крупном размере в сумме 400 тысяч рублей.

Максимальная санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU