Югорчанина задержали за лосятину в багажнике
Особо крупный ущерб нанес житель Советского государству, когда убил лося.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге Советский – Агириш был остановлен автомобиль под управлением 54-летнего местного жителя. В багажнике его автомобиля полицейские обнаружили мясо лося без документов.
Выяснилось, что, не имея лицензии на отстрел лося, мужчина добыл животное, тем самым причинил Департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры ущерб в особо крупном размере в сумме 400 тысяч рублей.
Максимальная санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU