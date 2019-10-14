2019-10-14T15:46:57+03:00
Общество

В Сургуте за взятки осуждена сотрудница Росреестра

Она получила условный срок
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за взятки осуждена сотрудница Росреестра. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте за взятки осуждена сотрудница Росреестра. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Бывшей сотруднице Росреестра из Сургута вынесли приговор. Женщина признана виновной в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

По информации следственного комитета Югры, в 2016-2018 годах подсудимая, а также ее коллега, работавшие в Сургутском отделе Росреестра, систематически получали взятки за сокращение сроков принятия документов, правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. Взятки приносили индивидуальные предприниматели и риелторы из Сургута и Сургутского района.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Ей запрещают занимать должности на государственной службе в системе органов исполнительной власти сроком на 3 года.

Добавим, что ранее к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей была осуждена коллега подсудимой. По решению суда исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Кроме этого уже осуждены двое взяткодателей. С учетом обстоятельств дела и роли каждого в совершении преступлений, одному из них назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей, второму - в виде исправительных работ сроком на 1 год с 10% доходом в пользу государства.

Уголовные дела в отношении еще одного взяткодателя и посредника в передаче взяток в настоящее время находятся на судебном рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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