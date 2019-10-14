СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-14T15:24:41+03:00

В Нижневартовске власти оперативно работают по обращениям горожан. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Задать вопрос можно не выходя из дома

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Обустроить тротуар возле нового корпуса детского сада №69 «Светофорчик» – с такой просьбой обратились жители старой части города к главе Нижневартовска Василию Тихонову во время одной из встреч. Менее чем через месяц вопрос был решен.

По словам жительницы 2П микрорайона Людмилы Янковой, ранее в этом месте было невозможно припарковаться. Теперь здесь созданы все удобства как для пешеходов, так и для водителей. Установлены оградительные столбики. Одновременно с работами провели благоустройство и озеленение на участке.

Как пояснил директор управления капитального строительства города Иван Силецкий, работы на пешеходной дорожке протяженностью 155 метров были проведены менее чем за месяц.

Еще одна проблема, которая беспокоила жителей старой части города, – дорога по улице Сальской.

Весной и осенью, во время дождей и таяния снега, улицу заливало водой, проход и проезд был затруднен.

На данном участке, протяженность которого составляет около 300 метров, проводится отсыпка грунтом и щебнем, выравнивание дорожного покрытия с помощью грейдера.

Кроме этого, 15 ноября завершится обустройство улицы Рабочей (в створе улиц Заводской и Осенней). Здесь установят 45 опор освещения и светодиодных светильников. Работы на данном участке выполняет ЗАО «Городское освещение».

Добавим, обратиться к руководителю муниципалитета и его заместителям горожане также могут через интернет-приемную, используя портал главы города «Наш Нижневартовск», или записавшись на личный прием (по телефону 24-24-34).

ИСТОЧНИК KP.RU