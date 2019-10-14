2019-10-14T15:24:41+03:00
Общество

В Нижневартовске власти оперативно работают по обращениям горожан

Задать вопрос можно не выходя из дома
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске власти оперативно работают по обращениям горожан. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске власти оперативно работают по обращениям горожан. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Обустроить тротуар возле нового корпуса детского сада №69 «Светофорчик» – с такой просьбой обратились жители старой части города к главе Нижневартовска Василию Тихонову во время одной из встреч. Менее чем через месяц вопрос был решен.

По словам жительницы 2П микрорайона Людмилы Янковой, ранее в этом месте было невозможно припарковаться. Теперь здесь созданы все удобства как для пешеходов, так и для водителей. Установлены оградительные столбики. Одновременно с работами провели благоустройство и озеленение на участке.

Как пояснил директор управления капитального строительства города Иван Силецкий, работы на пешеходной дорожке протяженностью 155 метров были проведены менее чем за месяц.

Еще одна проблема, которая беспокоила жителей старой части города, – дорога по улице Сальской.

Весной и осенью, во время дождей и таяния снега, улицу заливало водой, проход и проезд был затруднен.

На данном участке, протяженность которого составляет около 300 метров, проводится отсыпка грунтом и щебнем, выравнивание дорожного покрытия с помощью грейдера.

Кроме этого, 15 ноября завершится обустройство улицы Рабочей (в створе улиц Заводской и Осенней). Здесь установят 45 опор освещения и светодиодных светильников. Работы на данном участке выполняет ЗАО «Городское освещение».

Добавим, обратиться к руководителю муниципалитета и его заместителям горожане также могут через интернет-приемную, используя портал главы города «Наш Нижневартовск», или записавшись на личный прием (по телефону 24-24-34).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанина задержали за лосятину в багажнике
В Сургуте за взятки осуждена сотрудница Росреестра
Эксперты Альфа-банка предрекли исчезновение понятия «место работы»
В Ханты-Мансийске полицейские изъяли 200 литров алкоголя
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
«Чистюля» из Нефтеюганска задержан за кражу средств гигиены
Жителям Ханты-Мансийска предлагают решить судьбу территории в границах улиц Калинина - Комсомольская – Ленина
Вартовчанин осужден на 10 лет тюрьмы за убийство соперника
В Ханты-Мансийске открылись две новые парковки
В Сургуте за один день высадили более 400 саженцев деревьев и кустарников
В Нижневартовске бультерьер напал на детей в школьном дворе
До 2024 года в Югре из аварийного жилья переселят около 300 тысяч семей
Парню из Югорска грозит 10 лет за изнасилование в лесу
Два человека погибли при столкновении легковушки с автобусом в Нефтеюганском районе
Более полумиллиона рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие выходные
Аллея Памяти в Сургуте пополнилась кедрами
На «зебре» в Сургутском районе таксист сбил мальчика
Жилой комплекс от именитого архитектурного бюро Москвы возводится в Тюмени
Погода в Югре 14 октября: прохладно и дожди
В Сургуте в подъезде жилого дома обнаружили труп с раной на шее
На улицах Сургута высадили яблони, черёмуху, берёзы и рябины
В Нижневаровске и Кондинском районе горели дома, в Нефтеюганском районе - баня
Погода в Югре 13 октября: пройдёт дождь и мокрый снег
Видео дня: в Нижневартовске собака напала на детей из продлёнки
Бдительная жительница Лянтора не клюнула на уловку мошенницы