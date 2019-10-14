2019-10-14T14:33:50+03:00
Общество

Эксперты Альфа-банка предрекли исчезновение понятия «место работы»

Алена Кульмухаметова
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Эксперты Альфа-банка предрекли исчезновение понятия «место работы». Фото с сайта pixabay.comЭксперты Альфа-банка предрекли исчезновение понятия «место работы». Фото с сайта pixabay.com
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Понятие «место работы» в будущем будет исчезать, поскольку люди смогут работать откуда угодно. Об этом заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме Finopolis в Сочи.

- Я, например, думаю, что действительно слово «место работы» будет исчезать как место, будут распределенные команды, работающие в разных городах, работающие дома все больше и больше, и вообще откуда угодно можно будет работать, — заявил Авен.

Петр Авен заметил отличие нового поколения в том, что сейчас люди могут выбирать, в том числе и работодателя. Он уверен, что в будущем для руководителей главной проблемой станет вопрос, как встроить людей, которые стремятся к свободе, в единую командную работу и жестко централизованную организацию, которая только и может добавиться больших задач.

Немногим ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» отметил, что сейчас трудовые отношения в России выстроены по законодательству, созданному в 1990-е годы. Сегодня эти условия не соответствуют современным требованиям трудовых отношений и требуют более гибкого подхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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