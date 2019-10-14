2019-10-14T13:54:08+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске полицейские изъяли 200 литров алкоголя

Рейды по городу продолжаются
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске полицейские изъяли 200 литров алкоголя. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске полицейские изъяли 200 литров алкоголя. Фото с сайта pixabay.com
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Во время профилактических рейдов сотрудники полиции окружной столицы выявили несколько фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, выявлено 15 нарушений правил реализации алкогольной продукции. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Так, за продажу спиртосодержащей продукции несовершеннолетним трем продавцам предстоит уплатить штраф в размере до 50 000 рублей. За реализацию алкоголя без лицензии двум предпринимателям города может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 150 000 рублей.

Кроме того, по результатам проверок возбуждено пять уголовных дел за незаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Всего стражи порядка из розничной торговой сети города изъяли около 200 литров алкоголя на общую сумму около 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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