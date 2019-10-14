2019-10-14T12:57:54+03:00
Происшествия

«Чистюля» из Нефтеюганска задержан за кражу средств гигиены

Мужчина ранее был судим
Алена Кульмухаметова
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«Чистюля» из Нефтеюганска задержан за кражу средств гигиены. Фото с сайта pixabay.com«Чистюля» из Нефтеюганска задержан за кражу средств гигиены. Фото с сайта pixabay.com
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Кража бытовой химии зарегистрирована в одном из магазинов города Нефтеюганск. Преступник задержан по горячим следам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске ранее судимый 30летний мужчина в одном из магазинов города похитил комплект постельного белья, три шампуня, две зубные пасты, две зубные щетки, бальзам для волос и шесть дезодорантов.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 88 преступлений, раскрыто 64, из них: 2 факта причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, 3 мошенничества, 2 угона, 2 факта незаконного оборота оружия, 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 14 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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