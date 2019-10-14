Вартовчанин осужден на 10 лет тюрьмы за убийство соперника
Не смог смириться с разводом с женой 52-летний житель Нижневартовска. Мужчина зарезал соперники во время разговора. мужчины. По информации следственного комитета Югры, обвиняемый предпринимал попытки возврата отношений с бывшей супругой, которая уже длительное время сожительствовала с другим мужчиной. Трагедия произошла 30 августа 2018 года, когда обвиняемый пришел домой к бывшей супруге и ее сожителю, после чего мужчины спустились вниз, на улицу, для выяснения отношений. Возникла ссора, во время которой обвиняемый достал нож и нанес потерпевшему несколько ранений, ставших смертельными. С места преступления мужчина скрылся, но через некоторое время был задержан сотрудниками полиции.
Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU