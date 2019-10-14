В Ханты-Мансийске открылись две новые парковки
Накануне в окружной столице состоялась общественная приемка парковки по ул. Луговая, которая появилась на месте снесенных в 2018 году ветхих многоквартирных домов № 11 и 13.
- На этом участке выполнены работы по асфальтированию автопарковки на 46 машиномест, произведен посев газона, установлены урны, скамейки, дорожные знаки, нанесена разметка, а также оборудован тротуар с учетом всех норм для маломобильных групп населения, - заверила присутствующих главный специалист отдела благоустройства и природопользования департамента городского хозяйства Людмила Проняева.
Благоустройство плоскостной парковки выполнено для создания дополнительных парковочных мест около школы №2.
Напомним, ранее прошла приемка еще одной городской парковки, рассчитанной на 130 автомобилей по улице Свердлова. Благоустройство территории площадью более 4 тысяч м2 выполнено для того, чтобы разгрузить дорогу в центральной части Ханты-Мансийска от припаркованных вдоль обочины автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU