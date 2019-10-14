2019-10-14T11:11:20+03:00
Общество

В Сургуте за один день высадили более 400 саженцев деревьев и кустарников

Сургутяне принимают участие в озеленении города
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за один день высадили более 400 саженцев деревьев и кустарников. Фото Рамиля НуриеваВ Сургуте за один день высадили более 400 саженцев деревьев и кустарников. Фото Рамиля Нуриева
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В субботу в десятый раз прошла ежегодная экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев», организованная администрацией города.

По данным организаторов, проведение Единого дня посадки саженцев стало уже доброй традицией. Деревья и кустарники в это день высадили на нескольких городских территориях: улицах Профсоюзов, Гагарина, Мелик-Карамова, Показаньева, Ивана Захарова, Университетской, проспекте Комсомольском.

Всего в этот день высадят более 400 саженцев, в числе которых яблоня, береза, рябина, сирень и черемуха, красный и белоокаймленный дерен, пузыреплодник калинолистный.

- С 2010 года городская экологическая акции «Единый день посадки саженцев деревьев» традиционно проходит осенью и привлекает все больше неравнодушных жителей города и организаций к этому социально-значимому событию. За предыдущие годы в Сургуте, в рамках этой акции, жители нашего города подарили новую жизнь более 10 тысячам деревьев и кустарников. Были частично озеленены территории муниципальных образовательных учреждений, исторических объектов, улиц и скверов города, — рассказал начальник управления по природопользованию и экологии Семен Бондаренко.

Год назад в ходе благоустройства улиц Маяковского, Мелик-Карамова, Никольской и микрорайона Центральный активистами было высажено 385 деревьев и кустарников.

Всего осенью прошлого года, проведено восемь мероприятий по озеленению городских территорий, в которых приняли участие 920 жителей Сургута, высажено более 15 тысяч зеленых насаждений. В этом году планируется высадить более 25 тысяч деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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