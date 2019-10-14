2019-10-14T10:52:30+03:00
Происшествия

В Нижневартовске бультерьер напал на детей в школьном дворе

Троим школьникам понадобилась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске бультерьер напал на детей в школьном дворе. Скрин с видеоВ Нижневартовске бультерьер напал на детей в школьном дворе. Скрин с видео
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Собака напала на детей, играющих в школьном дворе, в пятницу 11 октября. Учительница едва смогла отогнать пса.

Следователи Нижневартовска организована процессуальная проверка по факту нападения собаки на школьников.

По иформации СУ СК по ХМАО-Югре, сотрудниками органов внутренних дел установлена и опрошена хозяйка собаки, которая пояснила, что собака убежала из квартиры, поэтому находилась без намордника и поводка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, и будет дана правовая оценка действиям либо бездействию хозяйки собаки. После проведения полного объема проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.

Напомним, собака забежала во двор гимназии днем. Животное породы бультерьер было на самовыгуле, без поводка и ошейника. Пес потрепал одну из девочек, а после напал еще на двух детей. Учитель с трудом смогла отогнать собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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