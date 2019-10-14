2019-10-14T09:30:12+03:00
Происшествия

Парню из Югорска грозит 10 лет за изнасилование в лесу

Молодой человек был сильно пьян
Алена Кульмухаметова
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Парню из Югорска грозит 10 лет за изнасилование в лесу. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреПарню из Югорска грозит 10 лет за изнасилование в лесу. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Преступление 21-летний житель Югорска совершил по пути из ночного клуба домой. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следственного комитета Югры, 3 августа около 4 часов ночи нетрезвый югорчанин, возвращаясь из ночного клуба, проходя по лесополосе парка, схватил ранее незнакомую девушку, так же возвращавшуюся из ночного клуба, и, угрожая убить, затащил в лес, где изнасиловал ее

Весь период следствия обвиняемый находился под стражей, признал вину в совершении преступления.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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