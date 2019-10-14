СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-14T08:48:40+03:00

Два человека погибли при столкновении легковушки с автобусом в Нефтеюганском районе. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 13 октября в 11:20 на 576 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, столкнулись «Рено Логан» под управлением 59-летнего водителя и автобуса «Лиаз» под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 54-летняя пассажирка автомобиля «Рено» от полученных травм скончались, еще два пассажира легковушки 24-летни мужчина 1995 и 32-летняя получили травмы. 13 октября в 14:11 на 118 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе 64-летний водитель, управляя автомобилем «ФОРД РЕЙНДЖЕР» не уступил дорогу автомобилю «ТОЙОТА CURREN», под управлением 22-летнего водителя.

Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

В результате происшествия, водители, двое 33 и 56 летние пассажиры автомобиля «Тойота», а также 43-летний пассажир автомобиля «Форд» получили травмы.

По данным ведомства с 11 по 13 октября на территории округа зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 36 человек получили травмы, в том числе 7 несовершеннолетних. Задержано 40 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования и 13 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 82 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU