2019-10-14T08:25:48+03:00
Происшествия

Более полумиллиона рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие выходные

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Более полумиллиона рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие выходные. Фото с сайта pixabay.comБолее полумиллиона рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие выходные. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Белоярского и Ханты-Мансийского районов перевели злоумышленникам более 590 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали защитить денежные средства югорчан. Таким способом неизвестные похитили более 300 тысяч рублей.

В отдел полиции Ханты-Мансийска обратился 35-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный под предлогом продажи трактора на сайте бесплатных объявлений похитил у него 250 тысяч рублей.

У 29-летней жительницы Нижневартовска неизвестные похитили более четыре тысяч рублей, используя группу «Арт вечеринки и краски жизни» в социальной сети «ВКонтакте», прислав сообщение от имени «Ульяна Аркадьевна», под предлогом бронирования мест для занятий по рисованию.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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