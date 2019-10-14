Аллея Памяти в Сургуте пополнилась кедрами

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-14T07:55:32+03:00

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Накануне в Сургуте состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

По данным администрации города, на территории бывшего рыбокомбината собрались дети и внуки жертв политических репрессий, сосланных в 30-40-е годы в Сургут, общественники – всего более ста человек. Почтить память невинных жертв к монументу пришел глава Сургута Вадим Шувалов.

По его словам, около девяти тысяч репрессированных были сосланы на Сургутскую землю. Черный Мыс, деревня Лямина, Локосово, Песчаный, Сытомино, Покур, Усть-Вогульск — те места, где появились первые спецпоселки. Здесь в 30-е годы прошлого столетия и происходила высадка репрессированных, названных «врагами народа».

В День памяти жертв, на новой аллее высадили 50 саженцев кедров в честь репрессированных.

ИСТОЧНИК KP.RU