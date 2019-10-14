2019-10-14T06:53:44+03:00
Общество

Погода в Югре 14 октября: прохладно и дожди

По северу округа ожидается мокрый снег
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 14 октября: прохладно и дожди, Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 14 октября: прохладно и дожди, Фото с сайта pixabay.com
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В понедельник 14 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит+6,+11 ºС, по северу 0,+5 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов.

В Сургуте пасмурно и дожди. Ветер юго-восточный, южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +7 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и дожди. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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