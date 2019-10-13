2019-10-13T12:33:24+03:00
Происшествия

В Сургуте в подъезде жилого дома обнаружили труп с раной на шее

Следователи уже завершили проверку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте в подъезде жилого дома обнаружили труп с раной на шееВ Сургуте в подъезде жилого дома обнаружили труп с раной на шееФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте в минувшую пятницу в одном из жилых домов на ул. Энергетиков найден труп мужчины. Как сообщает издание «СургутИнформТВ», медики обнаружили у погибшего рану на шее и предположили, что его ранили ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские и следователи установили, что смерть не носит насильственный характер. У погибшего была онкология и на шее у него было отверстие от катетера.

Следователи завершили проверку, оснований для возбуждения уголовного дела нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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