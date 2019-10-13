СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-13T12:33:24+03:00

В Сургуте в подъезде жилого дома обнаружили труп с раной на шее Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В Сургуте в минувшую пятницу в одном из жилых домов на ул. Энергетиков найден труп мужчины. Как сообщает издание «СургутИнформТВ», медики обнаружили у погибшего рану на шее и предположили, что его ранили ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские и следователи установили, что смерть не носит насильственный характер. У погибшего была онкология и на шее у него было отверстие от катетера.

Следователи завершили проверку, оснований для возбуждения уголовного дела нет.

ИСТОЧНИК KP.RU