2019-10-13T10:50:04+03:00
Общество

На улицах Сургута высадили яблони, черёмуху, берёзы и рябины

Экологическая акция прошла 12 октября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На улицах Сургута высадили яблони, черёмуху, берёзы и рябины. Фото Рамиля НуриеваНа улицах Сургута высадили яблони, черёмуху, берёзы и рябины. Фото Рамиля Нуриева
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Ежегодная экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев» прошла в Сургуте вчера, 12 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, депутаты городской Думы, сотрудники предприятий и активные жители Сургута.

Акция посадки саженцев уже стала доброй традицией. В этом году деревья и кустарники высадили на улицах: Профсоюзов, Гагарина, Мелик-Карамова, Показаньева, Ивана Захарова, Университетской, и на проспекте Комсомольском. По словам главы города Вадима Шувалова, саженцы привезли в Сургут из разных питомников.

- Совсем скоро наших горожан будут радовать своей зеленью сирень, яблоня и черемуха. А наши потомки будут вспоминать нас добрым словом, - отметил он.

Всего в этот день высадили более 400 саженцев, в числе которых: яблоня, береза, рябина, сирень и черемуха, красный и белоокаймленный дерен, пузыреплодник калинолистный.

Напомним, в прошлом году во время благоустройства улиц Маяковского, Мелик-Карамова, Никольской и микрорайона Центральный активистами было высажено 385 деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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