В Нижневаровске и Кондинском районе горели дома, в Нефтеюганском районе - баня

СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-13T07:24:03+03:00

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В посёлке Лиственичный Кондинского района вчера, 12 октября, загорелся жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, пожар был локализован в 14.26 местного времени, ликвидирован – в 14.35. К тушению пожара от КУ «Центроспрас-Югория»и привлечены две единицы техники и шесть человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

А в Нефтеюганском районе в 15.34 загорелась баня. Пожар был локализован в 15.41, ликвидирован минутой позже. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица техники, 2 человека личного состава.

В Нижневартовске по ул. Ханты-Мансийской в 7.22 тоже загорелся жилой дом. Через 18 минут пожар был локализован, в 7.58 – ликвидирован. К тушению пожара от МЧС России привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава.

Во всех трёх случаях причины пожара устанавливаются органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU