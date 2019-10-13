Погода в Югре 13 октября: пройдёт дождь и мокрый снег
Днём до +10 тепла
Погода в Югре 13 октября: пройдёт дождь и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре 14 октября ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура ночью -1…+4 ºС, днем +5…+10 ºС.
В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура ночью +2…+4 ºС, днем +7…+9 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU