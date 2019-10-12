Видео дня: в Нижневартовске собака напала на детей из продлёнки

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-12T17:44:38+03:00

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В Нижневартовске на днях на территории гимназии №2 произошло ЧП: на детей из продлёнки напал бультерьер. Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях.

Инцидент произошёл около 14 часов. Бультерьер гулял без хозяйки и забежал на территорию школы. Один ребёнок решил убежать от собаки, упал и повредил губу. В учебное учреждение вызвали службу по отлову животных, а медики оказали первую помощь. Детей направили в окружную больницу.

Хозяйкой собаки оказалась жительница близлежащего дома. Правда, в момент происшествия её не было дома, а животное выпустила мать девушки. Понесёт ли она наказание – скоро узнаем.

Нападение собаки на детеи .

ИСТОЧНИК KP.RU