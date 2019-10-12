Бдительная жительница Лянтора не клюнула на уловку мошенницы
В дежурную часть полиции по Сургутскому району поступило сообщение от жительницы Лянтора. Женщина сообщила, что ей на телефон позвонила неизвестная и предложила воспользоваться компенсацией за участие в суде.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, заявительница усомнилась в том, что говорила собеседница. В суде она не участвовала, о чём и сообщила звонившей. Та тут же бросила трубку. Женщина решила сразу обратиться в полицию, так как не раз слышала о различных способах мошенничества из средств массовой информации.
Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что нельзя попадаться на уловки мошенников. Обычно те говорят, что для перечисления компенсации нужно назвать все данные банковской карты. Ни в коем случае не называйте данные карты.
ИСТОЧНИК KP.RU