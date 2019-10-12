2019-10-12T12:39:37+03:00
Происшествия

Бдительная жительница Лянтора не клюнула на уловку мошенницы

Женщина тут же обратилась в полицию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Бдительная жительница Лянтора не клюнула на уловку мошенницыБдительная жительница Лянтора не клюнула на уловку мошенницыФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции по Сургутскому району поступило сообщение от жительницы Лянтора. Женщина сообщила, что ей на телефон позвонила неизвестная и предложила воспользоваться компенсацией за участие в суде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, заявительница усомнилась в том, что говорила собеседница. В суде она не участвовала, о чём и сообщила звонившей. Та тут же бросила трубку. Женщина решила сразу обратиться в полицию, так как не раз слышала о различных способах мошенничества из средств массовой информации.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что нельзя попадаться на уловки мошенников. Обычно те говорят, что для перечисления компенсации нужно назвать все данные банковской карты. Ни в коем случае не называйте данные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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