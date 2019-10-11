2019-10-11T16:47:12+03:00
Происшествия

Югорчанка второй раз пойдет под суд за убийство мужа

Мужчина погиб на месте, а женщина попыталась уйти от ответственности за убийство
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка второй раз пойдет под суд за убийство мужа. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгреЮгорчанка второй раз пойдет под суд за убийство мужа. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югре
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Устроила с подругой пьяную вечеринку жительница Советского района, а когда вернулся ее спутник и выразил недовольство, ударила его ножом. Женщина пыталась свалить вину на неизвестного.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 6 октября в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Пионерский Советского района о том, что утром, вернувшись домой, она обнаружила в квартире тело сожителя с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре оперативники выяснили, что к совершению убийства причастна сама женщина. Ей предъявлено обвинение, и решением суда обвиняемая заключена под стражу.

Следователям удалось установить, что 5 октября женщина со своей подругой распивала дома спиртное. Когда в квартиру вернулся сожитель между ними произошла ссора по поводу нахождения женщин в состоянии опьянения, после чего подруга спешно покинула квартиру. В гневе обвиняемая схватила нож и зарезала мужчину. Его смерть наступила на месте происшествия.

Сначала женщина пыталась ввести органы следствия в заблуждение, но позже дала признательные показания, которые подтверждались показаниями подруги и другими собранными доказательствами.

Стоит отметить, что обвиняемая не так давно освободилась из мест лишения свободы, где 10 лет отбывала наказание за совершение убийства супруга.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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