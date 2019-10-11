2019-10-11T12:47:39+03:00
Общество

В стерильной зоне аэропорта Сургута задержали пьяную пассажирку из Уфы

На самолет женщину не пустили
Алена Кульмухаметова
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В стерильной зоне аэропорта Сургута задержали пьяную пассажирку из УфыВ стерильной зоне аэропорта Сургута задержали пьяную пассажирку из УфыФото: Татьяна Коркина
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Пропал билет на самолет до Уфы у жительницы Башкирии. Женщину сняли с рейса за нарушение общественного порядка.

По данным УМВД полиции на транспорте, в аэропорту Сургута составлен протокол об административном правонарушении в отношении 34-летней уроженки Республики Башкортостан. От службы авиационной безопасности поступило сообщение полицейским, что в накопителе аэропорта находится пассажирка в нетрезвом состоянии. Женщина на протяжении длительного времени в «стерильной зоне» аэропорта, ожидая рейса на Уфу, употребляла алкоголь, в результате представителем авиаперевозчика был составлен акт о нарушении правил поведения, на основании которого пассажирка была не допущена к полету.

Наряд полиции доставил нарушительницу в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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