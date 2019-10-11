В Ханты-Мансийске в ДТП погибла молодая девушка

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-11T11:38:58+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в Ханты-Мансийске. Есть погибшие.

По данным городской Госавтоинспекции, на перекрестке улиц Калинина и Мира столкнулись «Мерседес», за рулем которого находился 24-летний водитель и «ВАЗ-2114» под управлением 20-летнего водителя. «ВАЗ» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка – пассажирка отечественной легковушки. Водитель «четырнадцатой» с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Добавим, что сегодня на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» проводится массовая проверка водителей на трезвость.

ИСТОЧНИК KP.RU