В Сургуте до конца года заменят три сотни лифтов

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-11T09:22:59+03:00

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Масштабная кампания по замене лифтов в домах Сургута идет полным ходом. По информации городской администрации, в этом году обновят в несколько раз больше подъемников, чем в прошлом. Но ремонтные работы связаны с неудобствами для жителей.

Накануне состоялся круглый стол по оптимизации процесса с участием представителей всех структур, задействованных в ремонтной кампании, где обсуждали тонкости ремонтного процесса и искали пути решения. Одна из них – недовольство жителей продолжительностью ремонта. В среднем работы по замене одного лифта занимают два месяца. Но во многих старых домах срок может затягиваться до 90 дней. Там необходимо увеличивать ширину лифтовых шахт и дверных проемов в соответствии с нормами, чтобы, в том числе, адаптировать подъемники под маломобильные группы населения.

Около двух с половиной миллиардов рублей направили в этом году на капремонт 230 многоквартирных домов в Сургуте. Деньги выделены по региональной программе капитального ремонта общего имущества. На эти средства обновляют крыши, фасады, системы холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения, лифтовое оборудование. В 71 доме работы уже завершены. В остальных ремонт обещают выполнить до конца года. Контракты заключены, подрядчики работают по графикам.

Каждый лифт после замены проходит обязательную приемку инспекторов Ростехнадзора. Это еще одна причина, по которой может затягиваться срок ввода в эксплуатацию объекта повышенной опасности.

Всего до конца года в 103 сургутских домах заменят 321 лифт. А для того, чтобы жители испытывали меньше неудобств, работы по ремонту дворов, фасадов, замене подъемников стараются синхронизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU